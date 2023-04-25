Жительница Пензы лишилась денег при продаже спального гарнитура Криминал

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1996 года рождения стала жертвой мошенничества, пытаясь продать спальный гарнитур по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с девушкой связалась незнакомка, которая изъявила желание приобрести мебель и прислала ей ссылку для проведения «безопасной сделки».

В тексте добавляется, что, перейдя по ней, девушка дважды ввела реквизиты своей банковской карты, а также коды из SMS и через некоторое время обнаружила списание 24 тыс. рублей.

«О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.