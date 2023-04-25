Реальный срок может получить жительница Пензы, которая приревновала мужа к продавщице, огрела ее ведром и угрожала убить Криминал

Пенза, 25 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимой жительнице Пензы 1979 года рождения, которая приревновала своего супруга к работнице магазина, ударила ее ведром по голове и угрожала убить.

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«Полицейские выяснили, что данная женщина, приревновав своего супруга к продавщице магазина, направилась к ней на рабочее место. Затем, ослепленная ревностью пензячка, вступила в словесную перепалку с женщиной 1977 года рождения. В ходе ссоры злоумышленница, ударив ведром по голове гражданку, угрожала ей убийством этим предметом и хватала ее за волосы. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».