В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве родственника Криминал

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины в убийстве родственника.

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«По данным следствия, в начале декабря 2022 года обвиняемый вместе с родственником приехал в Тамалинский район Пензенской области из другого региона на заработки. В ночь с 30 на 31 декабря 2022 года они находились в одном из баров в рабочем поселке Тамала. В процессе совместного употребления спиртного между ними произошел конфликт, причину которого обвиняемый пояснить отказался. По дороге к месту их временного проживания ссора продолжилась. На улице в селе Калиновка Тамалинского района словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый в присутствии знакомых нанес родственнику один удар ножом в область живота. После причинения колото-резаного ранения потерпевшему незамедлительно была вызвана скорая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что от полученного ранения мужчина скончался в больнице в феврале 2023 года.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.