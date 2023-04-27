Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирой в Пензе Криминал

Пенза, 27 апреля 2023. PenzaNews. Две жительницы Пензы в возрасте 52 и 55 лет признаны судом виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что в 2018 году старшая из соучастниц узнала от своего знакомого о наличии у одинокого, ведущего асоциальный образ жизни 52-летнего мужчины собственной квартиры на улице Ухтомского города Пензы общей площадью 40 кв. метров рыночной стоимостью более 1,7 млн. рублей. У нее возник умысел на завладение этим жилым помещением. Она предложила своей знакомой принять участие в преступлении. Женщины вошли в доверие к хозяину квартиры путем создания видимости совместного распития спиртных напитков на протяжении длительного времени. При этом они добавляли в спиртное сильнодействующие психотропные препараты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время женщины обманным путем вынудили мужчину продать свою квартиру.

«Для конспирации преступных действий и придания сделке видимости законности злоумышленницы подготовили договор купли-продажи и расписки от имени потерпевшего о получении им 1,6 млн. рублей в счет оплаты по этому договору. Затем одна из женщин 15 сентября 2018 года сопроводила собственника квартиры в здание МФЦ с целью подачи документов для государственной регистрации перехода права собственности. Вторая обеспечила явку своего родственника, не осведомленного о ее преступных намерениях, для участия в сделке в качестве покупателя. Введенный в заблуждение собственник квартиры подписал необходимые для регистрации сделки документы и расписки о получении денежных средств, которые фактически не получил», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что затем на протяжении более недели — до регистрации перехода прав собственности на квартиру — злоумышленницы обеспечили нахождение мужчины на подконтрольных им объектах недвижимости на территории Пензы и области, где продолжали предоставлять ему для употребления спиртосодержащие жидкости и осуществлять контроль за его поведением.

«После перехода права собственности на квартиру замок на входной двери был заменен, и потерпевший не смог в нее попасть. С помощью двоюродной сестры он получил сведения о сделке и предпринял ряд действий для восстановления своих прав. В сданных им анализах были обнаружены производные психоактивного вещества, которое он добровольно не употреблял. Мужчина обратился в полицию, а также в суд с иском о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, и в 2021 году решением суда его требования были удовлетворены», — указано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ранее судимой за мошенничество зачинщице преступления назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, ее подельнице — 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.