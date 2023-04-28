Житель Пензы поверил позвонившей ему «сотруднице банка» и лишился 739 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит, лишился 739 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала молодому человеку самостоятельно получить кредит, а деньги перечислить на «безопасный счет».

Из текста следует, что житель Пензы перечислил сначала 144 тыс. рублей на телефонный номер, предоставленный злоумышленницей, затем он оформил кредит и перевел еще 595 тыс. рублей на неизвестный счет банковской карты.

«Общая сумма ущерба составила 739 тыс. рублей. Позже пензенец понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».