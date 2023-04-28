16:46:17 Пятница, 28 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы поверил позвонившей ему «сотруднице банка» и лишился 739 тыс. рублей

11:59 | 28.04.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1997 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя аферисты пытаются оформить кредит, лишился 739 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившей ему «сотруднице банка» и лишился 739 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала молодому человеку самостоятельно получить кредит, а деньги перечислить на «безопасный счет».

Из текста следует, что житель Пензы перечислил сначала 144 тыс. рублей на телефонный номер, предоставленный злоумышленницей, затем он оформил кредит и перевел еще 595 тыс. рублей на неизвестный счет банковской карты.

«Общая сумма ущерба составила 739 тыс. рублей. Позже пензенец понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса
Житель Засечного мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Глава Пензы поручил проверить законность организации парковок на земельных участках в центре города В Пензе 9 мая ограничат продажу алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама