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Житель Засечного мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов

12:43 | 28.04.2023 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Житель села Засечного Пензенской области 1999 года рождения мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов и не платил по ним. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Засечного мошенническим путем оформил на мать несколько микрозаймов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что в сети интернет молодой человек заключил три договора займа на общую сумму в размере 25 тыс. рублей, предоставив паспортные данные своей матери 1971 года рождения. [...] Платежи по данному договору он не производил», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что молодой человек дал признательные показания и рассказал, что денежные средства потратил на личные нужды.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ», — указано в пресс-релизе.

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