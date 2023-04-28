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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса

14:38 | 28.04.2023 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1983 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса на сайте в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке робота-пылесоса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, изучив характеристики и выбрав модель, женщина оставила свои контактные данные, оформила заказ и перечислила на банковский счет неизвестного лица около 49 тыс. рублей с учетом доставки.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь. Заявительница товар так и не получила, после чего обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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