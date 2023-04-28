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Житель Пензенской области получил условный срок за коммерческий подкуп в значительном размере

16:49 | 28.04.2023 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2023. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено жителю Пензенской области, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области получил условный срок за коммерческий подкуп в значительном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что начальник отдела маркетинга и сбыта организации, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств в значительном размере за совершение действий в своих интересах и иной коммерческой организации, получил денежные средства на общую сумму 49 тыс. рублей за долгосрочное сотрудничество при поставке металлопродукции в качестве единственного поставщика», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что приговор суда в законную силу пока не вступил.

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