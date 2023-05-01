Полицейские изъяли метадон в особо крупном размере, который планировалось сбыть в Пензе Криминал

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Полицейские Пензы изъяли из жилого помещения, которое снимал житель Тульской области 1992 года рождения, метадон в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе обыска по месту проживания в съемном жилище подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 350 «закладок», которые были направлены для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством «Метадон» в особо крупном размере. На момент задержания мужчина находился в наркотическом опьянении. Полицейские выяснили, что злоумышленник прибыл в город Пензу с целью оборудования тайников-закладок с последующим сбытом наркотического средства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.