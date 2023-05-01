Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей при попытке купить смартфон по объявлению в интернете Криминал

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей, пытаясь приобрести по объявлению в интернете смартфон за 54 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки с продавцом мужчина договорился о покупке, в том числе об оплате товара и его доставке.

«Затем пензенец в течение нескольких дней под различными предлогами злоумышленника, а именно — страховой взнос, лицензия, таможенные расходы, перевел через онлайн-банк денежные средства на сумму 364 тыс. рублей на неизвестный счет банковской карты. Однако товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого продавец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — подчеркивается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.