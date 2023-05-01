19:40:48 Понедельник, 1 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей при попытке купить смартфон по объявлению в интернете

13:08 | 01.05.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 1 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей, пытаясь приобрести по объявлению в интернете смартфон за 54 тыс. рублей.

Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей при попытке купить смартфон по объявлению в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки с продавцом мужчина договорился о покупке, в том числе об оплате товара и его доставке.

«Затем пензенец в течение нескольких дней под различными предлогами злоумышленника, а именно — страховой взнос, лицензия, таможенные расходы, перевел через онлайн-банк денежные средства на сумму 364 тыс. рублей на неизвестный счет банковской карты. Однако товар так и не получил», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого продавец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — подчеркивается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом
В Старой Яксарке отремонтирована водонапорная башня В Заречном завершено расследование дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода
В Пензенской области за сутки подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы поверил позвонившему ему «коллектору» и лишился более 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама