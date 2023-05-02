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Житель Пензы избил знакомого стулом, возбуждено уголовное дело

09:25 | 02.05.2023 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Ранее судимый житель Пензы 1988 года рождения избил стулом своего знакомого в тамбуре общего коридора дома на улице Ульяновской, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч 2. ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы избил знакомого стулом, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в обеденное время находился в тамбуре общего коридора дома, расположенного на улице Ульяновской, где у него возникла ссора с жителем Пензы 1973 года рождения. Во время конфликта между мужчинами завязалась словесная потасовка, в ходе которой злоумышленник стулом нанес телесные повреждения своему знакомому, чем причинил ему легкий вред здоровью. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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