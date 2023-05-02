12:39:58 Вторник, 2 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Грабово угрожал матери топором

10:16 | 02.05.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Житель села Грабово Бессоновского района Пензенской области 1976 года рождения угрожал матери топором, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Грабово угрожал матери топором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что гражданин вечером находился в доме совместно со своей матерью 1956 года рождения. Из-за частого влечения мужчины к высокоградусным напиткам между родственниками возник конфликт. Злоумышленник взял топор и стал угрожать пенсионерке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы избил знакомого стулом, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за сутки подтверждено 63 случая заражения коронавирусом
Житель Пензы лишился более 360 тыс. рублей при попытке купить смартфон по объявлению в интернете В Пензенской области за сутки подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом
В Старой Яксарке отремонтирована водонапорная башня В Заречном завершено расследование дела по обвинению бывшего инспектора ДПС в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама