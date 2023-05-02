Житель Грабово угрожал матери топором Криминал

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Житель села Грабово Бессоновского района Пензенской области 1976 года рождения угрожал матери топором, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейские выяснили, что гражданин вечером находился в доме совместно со своей матерью 1956 года рождения. Из-за частого влечения мужчины к высокоградусным напиткам между родственниками возник конфликт. Злоумышленник взял топор и стал угрожать пенсионерке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.