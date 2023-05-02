Житель Пензы приговорен к 8 годам колонии за причинение смерти матери Криминал

Пенза, 2 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено судом 31-летнему жителю Пензы за причинение смерти матери. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 9 января 2023 года между злоумышленником и его матерью в квартире по улице Клары Цеткин в городе Пензе произошел конфликт из-за того, что потерпевшая днем ушла в магазин, а домой вернулась через несколько часов в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина нанес ей несколько ударов руками по голове и телу. После избиения женщина легла спать. Утром следующего дня мужчина обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали ее смерть», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 62-летняя женщина скончалась от полученной травмы грудной клетки.

«В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор по уголовному делу пока не вступил в законную силу.