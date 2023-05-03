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К 8 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти забивший знакомого разделочной доской

11:19 | 03.05.2023 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 28-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

К 8 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти забивший знакомого разделочной доской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в ночь с 19 на 20 декабря 2022 года злоумышленник в своей квартире на улице Минской города Пензы в ходе ссоры с 37-летним товарищем нанес ему деревянной разделочной доской не менее трех ударов в область головы, после чего вынес тело погибшего на лестничную площадку. Скорую помощь злоумышленник не вызвал, опасаясь быть привлеченным к ответственности. Через несколько часов погибший был обнаружен жителями подъезда», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пензенец признал свою вину.

«[Мужчина] пояснил, что вместе с товарищем распивал спиртное, затем лег спать. Однако гость ходил по квартире и неоднократно будил его, на замечание отреагировал агрессивно. Он разозлился и ударил товарища несколько раз по голове деревянной разделочной доской, отчего тот упал. Опасаясь быть привлеченным к ответственности за содеянное, он вынес потерпевшего в подъезд и оставил лежать у батареи, а сам отправился в гости к своему знакомому», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по уголовному делу пока не вступил в законную силу.

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