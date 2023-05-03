Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. 51-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия, 15 и 16 февраля 2023 года злоумышленник, находившийся по месту своего жительства на улице 8 Марта города Пензы, в ходе телефонных разговоров с ранее незнакомым ему мужчиной, позиционируя себя в качестве представителя криминальной среды, выдвинул незаконные требования о передаче ему денежных средств в размере 1 млн. рублей, угрожая при этом физической расправой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что потерпевший, осведомленный о судимости обвиняемого за особо тяжкое преступление против личности, воспринял угрозы реально и обратился в полицию.

«Вину злоумышленник признал и пояснил, что к нему в гости пришел приятель, которому позвонил знакомый и потребовал вернуть долг в размере 90 тыс. рублей. Он взял у приятеля телефон и в разговоре со звонившим сам потребовал выплатить ему 1 млн. рублей, так как хотел таким образом помочь своему гостю», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.