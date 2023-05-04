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В Нижнем Ломове передано в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя в покушении на дачу взятки полицейскому

10:56 | 04.05.2023 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело по обвинению предпринимателя в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, которое было расследовано в нижнеломовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Нижнем Ломове передано в суд уголовное дело по обвинению предпринимателя в покушении на дачу взятки полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, предприниматель из Москвы, узнав, что работающего у него водителя грузовой автомашины доставили в отдел полиции по подозрению в совершении экологического преступления недалеко от села Кувак-Никольское, приехал в город Нижний Ломов. 3 апреля 2023 года, находясь в отделе полиции, обвиняемый с целью прекращения процессуальной проверки по факту разлива экологически опасных веществ, решения вопроса о невозбуждении уголовного дела, непривлечении к уголовной ответственности его работника и возвращении изъятого правоохранителями грузового тягача попытался передать временно исполняющему обязанности начальника муниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» взятку в размере 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что предприниматель не смог довести задуманное до конца, поскольку сотрудник полиции от получения взятки отказался и противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал», — уточняется в тексте.

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