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Житель Пензы по совету незнакомки перевел более 1 млн. рублей на чужие счета

11:37 | 04.05.2023 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1969 года рождения по совету телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу Центрального банка, перевел более 1 млн. рублей на чужие счета.

Житель Пензы по совету незнакомки перевел более 1 млн. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница убедила мужчину, что некие лица оформили на его имя 11 заявок на кредит и чтобы заблокировать незаконные операции необходимо их «опередить».

«Мнимая специалистка предложила гражданину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет. После этого заявитель подал заявку в два банка на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил 42 платежами деньги в размере более 1 млн. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленницей. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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