Жительница Пензенской области в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. Жительница Наровчатского района Пензенской области лишилась более 1,4 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина увидела заинтересовавшее ее объявление в интернете и, перейдя по ссылке, оставила свои контакты для связи.

«Через несколько дней ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы, и передал подробные инструкции по вложениям в ценные бумаги. Для участия в биржевой торговле гражданке требовалось инвестировать свои денежные средства. После этого заявительница в течение недели перевела на неизвестные номера телефонов более 1,4 млн. рублей. В дальнейшем, когда женщина захотела осуществить возврат своих накоплений, ей было отказано, после чего она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».