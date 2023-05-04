Житель Пензы обвиняется в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Криминал

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. 27-летний житель Пензы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного с. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»; уголовное дело расследовано следователем регионального СУ СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

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«По данным следствия, в сентябре 2022 года обвиняемый на улице в городе Пензе познакомился с мужчиной, который предложил за денежное вознаграждение оформить его подставным руководителем юридического лица. Тот согласился и предоставил новому знакомому свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице — руководителе общества с ограниченной ответственностью. Впоследствии необходимый пакет документов был подготовлен и направлен в налоговый орган, где через несколько дней принято решение о государственной регистрации организации и обвиняемого в качестве генерального директора и учредителя данного юридического лица», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что в действительности мужчина не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность.

«Со слов обвиняемого, за свои незаконные действия он получил 10 тыс. рублей», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.