В Пензе 73-летнюю женщину обманули более чем на 2,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 мая 2023. PenzaNews. 73-летняя жительница Пензы лишилась более 2,8 млн. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, пожилой женщине позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка.

«Звонившая сообщила, что неизвестные лица в различных банках пытаются оформить на ее имя кредиты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленница убедила пенсионерку самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет.

«Жительница Пензы поверила словам лжесотрудницы и выполнила все ее указания. Пензячка в двух банках сняла со своих счетов более 1,8 млн. рублей и несколькими переводами перевела всю сумму на указанные злоумышленницей счета. Затем женщина еще в двух банках оформила на свое имя кредиты и также почти всю сумму перевела на мошеннические счета. Общая сумма ущерба составила более 2,8 млн. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».