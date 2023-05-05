Телефонные мошенники выманили у жителя Пензенской области более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 1980 года рождения, попавшийся на уловки телефонных мошенников, лишился более 1,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником силовых ведомств. Незнакомка сообщила, что по счетам мужчины неизвестные лица осуществляют переводы для поддержки иностранных спецслужб. Чтобы сохранить деньги, лжеработница предложила гражданину перечислить их на безопасный счет. Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 929 тыс. рублей на счета банковских карт, предоставленные злоумышленницей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день мужчине позвонил другой человек, который заявил, что некие лица оформили на его имя кредит.

«Незнакомец посоветовал перевести деньги на безопасный счет. Житель Пензенского района направился в отделения банков, где подал две заявки на оформление [кредита] и получил денежные средства. В дальнейшем через кассира мужчина перечислил 600 тыс. рублей на неизвестный номер банковской карты. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 млн. 529 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.