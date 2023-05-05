В Бессоновском районе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. 39-летний житель села Чертково Бессоновского района Пензенской области угрожал убить дочь, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире совместно с 18-летней дочерью. В ходе возникшей ссоры на бытовой почве злоумышленник стал угрожать родственнице убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.