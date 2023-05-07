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Жительница Пензы по совету мошенника оформила кредиты и перевела на чужие счета более 1,5 млн. рублей

11:30 | 07.05.2023 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2023. PenzaNews. 33-летняя жительница Пензы по совету телефонного мошенника оформила несколько кредитов и перевела более 1,5 млн. рублей на чужие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы по совету мошенника оформила кредиты и перевела на чужие счета более 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со слов заявительницы, на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что в настоящее время мошенники на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения действий злоумышленников женщине было необходимо оформить кредит на свое имя и все деньги перевести на резервный счет. Пензячка поверила словам лжесотрудника банка и выполнила все его указания. Женщина в пяти банках оформила кредиты и все деньги через банкоматы перечислила на счета, предоставленные незнакомцем. В итоге гражданка перевела на мошеннические счета более 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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