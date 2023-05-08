Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 мая 2023. PenzaNews. Злоумышленник, выдавший себя за сотрудника правоохранительных органов, выманил у жительницы Пензы 1977 года рождения более 1 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать данные незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасный счет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого жительница Пензы в течение нескольких дней оформила два кредита на общую сумму 750 тыс. рублей, после чего через банкомат перевела свои сбережения и заемные средства на чужие банковские карты.

«Общая сумма ущерба составила 1 млн. 60 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».