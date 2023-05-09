Житель Пензы лишился более 900 тыс. рублей, пытаясь сохранить сбережения Криминал

Пенза, 9 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1966 года рождения лишился более 900 тыс. рублей, пытаясь сохранить свои сбережения. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что мошенники на его имя оформили кредит. Чтобы заблокировать незаконные операции и сохранить деньги, мнимый специалист предложил гражданину перечислить их на «безопасный» счет. Через некоторое время пензенец направился в отделение банка, где через кассира оформил кредит, после чего перечислил деньги в размере 700 тыс. рублей на номер банковской карты, предоставленный злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней, когда мужчина направлялся в другой город, ему вновь позвонил незнакомец, который убедил его в необходимости дополнительно пополнить баланс «безопасного» счета для закрытия дела о мошенничестве.

«После этого житель Пензы воспользовался банкоматом и перечислил 207 тыс. рублей на указанный абонентский номер. Позже заявитель осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.