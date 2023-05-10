В Пензенской области подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты Криминал

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено судом 17-летнему жителю Пензенской области за кражу денег с банковской карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2023 года несовершеннолетний, находясь в Шемышейском районе, используя свой сотовый телефон с доступом к личному кабинету родственника в приложении «Мобильный банк», перевел с банковской карты последнего на свою карту более 10,5 тыс. рублей. Похищенные деньги он впоследствии потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.