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В Пензенской области подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты

18:00 | 10.05.2023 | Криминал

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Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено судом 17-летнему жителю Пензенской области за кражу денег с банковской карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области подросток получил условный срок за кражу денег с банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2023 года несовершеннолетний, находясь в Шемышейском районе, используя свой сотовый телефон с доступом к личному кабинету родственника в приложении «Мобильный банк», перевел с банковской карты последнего на свою карту более 10,5 тыс. рублей. Похищенные деньги он впоследствии потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

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