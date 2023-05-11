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До двух лет лишения свободы может получить житель села Долгоруково, угрожавший сожительнице убийством

10:17 | 11.05.2023 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Долгоруково Пензенской области 1969 года рождения, который угрожал сожительнице убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Долгоруково, угрожавший сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в вечернее время находился в домовладении совместно с сожительницей 1955 года рождения. В ходе внезапной возникшей бытовой ссоры между мужчиной и женщиной злоумышленник стал словесно угрожать гражданке убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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