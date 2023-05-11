Жительница Пензы после общения с телефонными мошенниками лишилась более 1,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы после телефонного общения с неизвестными, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка, лишилась более 1,8 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в конце апреля женщине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что мошенники пытаются снять с ее накопительного счета деньги; через некоторое время ей позвонила «сотрудница Центробанка», которая посоветовала снять все сбережения и перечислить средства на «безопасные счета».

«Жительница Пензы в офисе финансового учреждения сняла со счета более 1 млн. рублей и двенадцатью операциями перевела всю сумму на указанные мошенниками счета. Через несколько дней заявительнице вновь позвонила якобы сотрудница Центробанка и сообщила, что злоумышленники делают заявки во многие банки с целью получения кредитов на ее имя. Следуя инструкциям неизвестной, гражданка в трех банках оформила на свое имя кредиты и все деньги перечислила на неизвестные счета. После перевода всех денежных средств пензячка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Общая сумма составила более 1,8 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».