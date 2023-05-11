Жительница Кузнецка по совету мошенника оформила кредит и перевела на неизвестные счета 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1982 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых ведомств Москвы и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 700 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице «переоформить» заявку и перечислить все деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление [кредита] и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 700 тыс. рублей на счета банковских карт, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».