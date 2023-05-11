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Завершено расследование дела по обвинению экс-начальника отдела территориального управления Росрыболовства в злоупотреблении должностными полномочиями

14:52 | 11.05.2023 | Криминал

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Пенза, 11 мая 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению экс-начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», завершено.

Завершено расследование дела по обвинению экс-начальника отдела территориального управления Росрыболовства в злоупотреблении должностными полномочиями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«УФСБ России по Пензенской области совместно со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность бывшего начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, причастного к злоупотреблению должностными полномочиями. В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что мужчина, являясь должностным лицом, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, получил денежные средства на общую сумму более 120 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности по ст. 8.48 КоАП РФ руководителя юридического лица», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Пензы», — сказано в тексте.

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