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В Пензе молодой отец украл из магазина музыкальную колонку, спрятав ее в детскую коляску

10:03 | 14.05.2023 | Криминал

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Пенза, 14 мая 2023. PenzaNews. Молодой мужчина, пришедший с супругой и ребенком в магазин электроники на территории Первомайского района Пензы, украл портативную музыкальную колонку, спрятав ее в детскую коляску.

В Пензе молодой отец украл из магазина музыкальную колонку, спрятав ее в детскую коляску. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, вычислить подозреваемого, которым оказался житель Засечного 2001 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, помогли записи камер видеонаблюдения.

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что в тот день пришел в торговый центр с женой и ребенком. Пока супруга была в продуктовом отделе, гражданин прогуливался с коляской по магазинам. На витрине он и увидел упаковку с музыкальной колонкой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник вытащил устройство из коробки и спрятал в детскую коляску, а упаковку поставил на место. В дальнейшем портативной колонкой он пользовался лично», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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