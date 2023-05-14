Житель Пензы по совету телефонного мошенника перевел на чужие счета около 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 14 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения, попавшийся на уловку телефонного мошенника, перевел на чужие счета около 600 тыс. рублей.

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«Мужчина пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать незаконные операции было необходимо самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого заявитель подал четыре заявки на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере 591 тыс. 500 рублей на различные номера банковских карт, предоставленные злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что только спустя некоторое время потерпевший осознал произошедшее.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.