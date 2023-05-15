В Башмаковском районе мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. 43-летний гражданин иностранного государства обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в середине апреля 2023 года автомашина «ВАЗ-2112» под управлением обвиняемого была остановлена сотрудниками ДПС. При проверке документов у полицейских возникло сомнение в подлинности водительского удостоверения, в связи с чем оно было изъято и направлено на экспертизу. По результатам экспертного исследования установлено, что водительское удостоверение является поддельным. 2 мая 2023 года, находясь в отделении МВД России по Башмаковскому району, мужчина попытался передать взятку временно исполняющему обязанности начальника отделения полиции в размере 30 тыс. рублей за незаконное бездействие — непривлечение его к уголовной ответственности за использование поддельного документа», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Из текста следует, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы.