Пенсионерка из Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей после звонка телефонного мошенника Криминал

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась более 1,2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы заблокировать незаконные операции, было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого заявительница в течение нескольких дней сняла своих счетов денежные средства в размере более 1,2 млн. рублей, которые перевела на различные неизвестные счета банковских карт, предоставленные злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отмечается, что позднее пенсионерка осознала обман и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — добавляется в тексте.