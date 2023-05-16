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В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты

10:17 | 16.05.2023 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено в отношении 16-летнего жителя Сердобска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 2 апреля 2023 года несовершеннолетний, находясь в квартире своего знакомого по улице Ленина в городе Сердобске, воспользовавшись тем, что последний спит, без разрешения взял его банковскую карту с целью хищения денежных средств. В течение двух последующих дней подросток с помощью банковской карты потерпевшего оплачивал приобретение продовольственных и иных товаров в торговых точках городов Сердобска и Пензы, похитив таким образом более 27 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на момент совершения кражи подозреваемый уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного хищения и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.

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