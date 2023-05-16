В Пензенском районе директор строительной компании подозревается в коммерческом подкупе Криминал

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении директора строительной компании, подозреваемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, директор общества с ограниченной ответственностью в марте 2023 года получил от жителя Пензенского района 15 тыс. рублей за внесение в трудовую книжку последнего фиктивной записи о трудоустройстве на должность бетонщика», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, аналогичные противоправные действия за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей руководитель компании совершил в конце марта по просьбе еще одного мужчины, внеся в его трудовую книжку не соответствующие действительности сведения об осуществлении им трудовых обязанностей в должности автослесаря.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений коррупционного характера и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.