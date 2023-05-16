Из подпольного цеха в Пензе изъято более 8 тонн табака и 3 млн. сигарет Криминал

Пенза, 16 мая 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли более 8 тонн табака и 3 млн. сигарет из подпольного цеха, располагавшегося на территории арендованных складских помещений в промзоне Пензы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской области выявлены факты незаконного производства и оборота табачной продукции. Подпольный цех располагался на территории арендованных складских помещений в промышленной зоне Пензы. Полицейскими обнаружены производственные линии, сырье и упаковочные материалы. Изъято свыше 8 тонн табака, 3 млн. сигарет в каретках, 28 тыс. пачек и более 460 коробок с табачной продукцией, упаковочные ленты в рулонах, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и иные документы», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что фасовка и хранение товара осуществлялись в антисанитарных условиях.

«Реализация происходила в Москве, Нижнем Новгороде и других городах Российской Федерации», — пояснила официальный представитель МВД России.

По словам Ирины Волк, на производстве незаконно трудились граждане среднеазиатских республик, в отношении пяти мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ, решается вопрос об их депортации.

«Следователем СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».] В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление организаторов противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель ведомства.