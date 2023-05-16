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Двое жителей Заречного обвиняются в причинении смерти мужчине

17:30 | 16.05.2023 | Криминал

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Заречный, 16 мая 2023. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено двум жителям Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Двое жителей Заречного обвиняются в причинении смерти мужчине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 7 апреля 2023 года обвиняемые в компании потерпевшего и знакомой женщины распивали спиртное в квартире по проспекту Мира в городе Заречном. В процессе общения между одним из обвиняемых и потерпевшим возник конфликт из-за женщины. В ходе выяснения отношений обвиняемые поочередно нанесли потерпевшему несколько ударов по голове руками. После избиения соучастники решили вынести пострадавшего из квартиры, и в этот момент были задержаны сотрудниками полиции, прибывшими по вызову жильцов дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в конце апреля 59-летний потерпевший скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

«Судом одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде домашнего ареста. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу проводится ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.

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