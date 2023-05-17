Житель Бековского района осужден за незаконное изготовление патронов и хранение наркотических средств Криминал

Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей назначено 41-летнему жителю Бековского района Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном изготовлении боеприпасов и хранении без цели сбыта наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в конце апреля 2022 года у себя дома злоумышленник, не являющийся охотником и не имеющий соответствующей лицензии, незаконно изготовил 8 патронов 16-го калибра к охотничьему оружию и хранил их до изъятия сотрудниками полиции в феврале 2023 года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в конце октября того же года мужчина незаконно приобрел и хранил у себя дома марихуану массой не менее 11 граммов и части конопли.

«Сельчанин вину признал и пояснил, что в 2021 году разбирал заброшенный дом в Сердобском районе и обнаружил мешок с охотничьим одноствольным ружьем в разобранном состоянии, а также пакет с порохом, дробью и другими компонентами для снаряжения патронов. Он забрал находку себе и в конце апреля следующего года изготовил из найденных компонентов патроны к охотничьему ружью. За незаконное хранение одноствольного длинноствольного гладкоствольного охотничьего оружия он оштрафован на 5 тыс. рублей по ст. 20.10 КоАП РФ, ружье у него конфисковано. В октябре 2022 года недалеко от своего села на краю оврага он обнаружил и сорвал кусты дикорастущей конопли. Из части высушенных листьев сделал наркотик, покурил, а его остатки и другие кусты конопли спрятал в доме и на веранде», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор суда вступил в законную силу.