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Экс-сотрудник следственного изолятора пензенского УФСИН предстанет перед судом по обвинению в получении взяток

13:19 | 17.05.2023 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Бывший сотрудник управления ФСИН России по Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и двух эпизодов по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», уголовное дело расследовано следователем регионального СУ СКР при взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОСБ УФСИН.

Экс-сотрудник следственного изолятора пензенского УФСИН предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 24 февраля 2023 года младший инспектор дежурной службы следственного изолятора УФСИН России по Пензенской области, находясь на своем рабочем месте, передал следственно-арестованному запрещенные предметы: 6 SIM-карт, зарядное устройство, портативную музыкальную колонку, наушники. За указанные незаконные действия он получил взятку в размере 12 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия были установлены дополнительные эпизоды совершения противоправных действий: в феврале 2023 года за мелкие взятки в размере 1,5 тыс. и 3 тыс. рублей обвиняемый дважды передавал тому же следственно-арестованному запрещенные продукты питания.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний бывший сотрудник УФСИН признал», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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