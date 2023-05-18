В Пензе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1959 года рождения угрожал убить дочь, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в квартире совместно с дочерью 1992 года рождения. В ходе внезапно возникшей бытовой ссоры между родственниками злоумышленник стал угрожать девушке убийством топором. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.