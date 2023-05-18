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В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты

13:05 | 18.05.2023 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2023. PenzaNews. 16-летний житель Сердобска Пензенской области подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Сердобске подросток подозревается в краже денег с чужой банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 2 апреля 2023 года в городе Сердобске несовершеннолетний зашел в гости к знакомому, который передал ему банковскую карту своего приятеля (потерпевшего), попросив приобрести спиртное и продукты питания. Несовершеннолетний, используя банковскую карту, в течение дня приобретал для себя и своих приятелей продовольственные и иные товары в магазинах города Сердобска, похитив таким образом более 5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенной кражи и закрепление доказательственной базы.

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