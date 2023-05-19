Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника службы безопасности Центрального банка, выманил у жителя Пензы 1958 года рождения более 550 тыс. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник предупредил собеседника о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на мужчину, которому требовалось «опередить» их.

«Звонивший убедил собеседника, что если тот оформит кредит самостоятельно, то на него не смогут оформить другой. А чтобы кредитные деньги оставались в сохранности заявителю было необходимо перевести их на «безопасный» счет. Следуя инструкциям, гражданин перечислил деньги в размере более 550 тыс. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».