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Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей

17:30 | 19.05.2023 | Криминал

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Пенза, 19 мая 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника службы безопасности Центрального банка, выманил у жителя Пензы 1958 года рождения более 550 тыс. рублей.

Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 550 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник предупредил собеседника о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на мужчину, которому требовалось «опередить» их.

«Звонивший убедил собеседника, что если тот оформит кредит самостоятельно, то на него не смогут оформить другой. А чтобы кредитные деньги оставались в сохранности заявителю было необходимо перевести их на «безопасный» счет. Следуя инструкциям, гражданин перечислил деньги в размере более 550 тыс. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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