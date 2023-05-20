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Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 1 млн. рублей на чужие счета

10:42 | 20.05.2023 | Криминал

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Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, перевела более 1 млн. рублей на чужие счета.

Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 1 млн. рублей на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и проинформировал о якобы предпринимаемых мошенниками попытках оформить кредит на ее имя.

«Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо «опередить» злоумышленников. Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого женщина подала заявки на оформление в несколько банков и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, несколькими операциями она перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

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