Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 1 млн. рублей на чужие счета Криминал

Пенза, 20 мая 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, перевела более 1 млн. рублей на чужие счета.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и проинформировал о якобы предпринимаемых мошенниками попытках оформить кредит на ее имя.

«Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо «опередить» злоумышленников. Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого женщина подала заявки на оформление в несколько банков и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, несколькими операциями она перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.