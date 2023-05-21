В Пензе мужчине назначен штраф в 100 тыс. рублей за покушение на дачу взятки полицейскому Криминал

Пенза, 21 мая 2023. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено в Пензе 29-летнему мужчине, который признан судом виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что ночью 22 февраля 2023 года в городе Пензе сотрудниками ДПС была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114» под управлением подсудимого. Старший инспектор ДПС предложил водителю пройти освидетельствование, поскольку имелись основания полагать, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения. В салоне служебной автомашины водитель, находившийся в состоянии опьянения, желая избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать полицейскому взятку в размере 17,6 тыс. рублей за заведомо незаконное бездействие — несоставление протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что полицейский отказался от незаконного вознаграждения, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор суда пока не вступил в законную силу.