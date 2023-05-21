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Житель Заречного подозревается в краже из магазина банки кофе

12:18 | 21.05.2023 | Криминал

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Пенза, 21 мая 2023. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области 1982 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже из магазина банки кофе стоимостью около 685 рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Заречного подозревается в краже из магазина банки кофе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции установлено, что ранее данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»]», — поясняется в тексте.

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