Жительница Пензенской области лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать дом Криминал

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Жительница Кошелевки Спасского района Пензенской области 1971 года рождения лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать свой дом в соседнем селе с помощью объявления в интернете.

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«С ней связался неизвестный, с которым она договорилась о сделке. Незнакомец сообщил, что готов внести задаток, для перечисления которого потребуется номер банковской карты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что после отправки реквизитов карты незнакомцу жительница Спасского района обнаружила зачисление 98 тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей, по словам покупателя, были перечислены в качестве залога, а еще 48 тыс. рублей — в счет оформления договора.

«Затем заявительнице стали поступать коды [...] в SMS-сообщении, которые жительница Спасского района продиктовала неизвестному лицу. В дальнейшем женщина зашла в онлайн-приложение банка и обнаружила, что с ее счетов списано 246 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 148 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».