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Жительница Пензенской области лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать дом

11:18 | 22.05.2023 | Криминал

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Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Жительница Кошелевки Спасского района Пензенской области 1971 года рождения лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать свой дом в соседнем селе с помощью объявления в интернете.

Жительница Пензенской области лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать дом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С ней связался неизвестный, с которым она договорилась о сделке. Незнакомец сообщил, что готов внести задаток, для перечисления которого потребуется номер банковской карты», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

В нем добавляется, что после отправки реквизитов карты незнакомцу жительница Спасского района обнаружила зачисление 98 тыс. рублей, из которых 50 тыс. рублей, по словам покупателя, были перечислены в качестве залога, а еще 48 тыс. рублей — в счет оформления договора.

«Затем заявительнице стали поступать коды [...] в SMS-сообщении, которые жительница Спасского района продиктовала неизвестному лицу. В дальнейшем женщина зашла в онлайн-приложение банка и обнаружила, что с ее счетов списано 246 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 148 тыс. рублей», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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