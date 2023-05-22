В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей обнаружена в одной из финансовых организаций Пензы при пересчете наличности, поступившей от местной жительницы 1947 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Полицейскими было установлено, что данная купюра оказалась у пенсионерки среди личных накоплений за продолжительный период времени. В ходе осмотра квартиры [...] других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в сообщении.