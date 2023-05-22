16:40:10 Понедельник, 22 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы

16:29 | 22.05.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы, которая выдала себя за родственницу женщины и убедила ее в необходимости помочь сыну, якобы ставшему виновником ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чтобы его не привлекли к ответственности, звонившая попросила денежные средства, которые необходимо было передать курьеру. Через некоторое время заявительница вышла из квартиры и на пороге отдала 200 тыс. рублей незнакомому мужчине. После этого она догадалась позвонить родственнице, которая ей пояснила, что никакого ДТП не было и деньги ей не требовались. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Нижнеломовском районе ликвидирован лесной пожар В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей
Прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в сельской школе Городищенского района Жительница Пензенской области лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать дом
Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области проведет прием граждан Житель Заречного подозревается в краже из магазина банки кофе
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама