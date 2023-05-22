Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы Криминал

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы, которая выдала себя за родственницу женщины и убедила ее в необходимости помочь сыну, якобы ставшему виновником ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Чтобы его не привлекли к ответственности, звонившая попросила денежные средства, которые необходимо было передать курьеру. Через некоторое время заявительница вышла из квартиры и на пороге отдала 200 тыс. рублей незнакомому мужчине. После этого она догадалась позвонить родственнице, которая ей пояснила, что никакого ДТП не было и деньги ей не требовались. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».