Пенсионерка из Пензы лишилась около 980 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась около 980 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Пенсионерка рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке на инвестициях на бирже банка и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданке требовалось перечислить 9 тыс. рублей на неизвестный счет виртуального кошелька, что она и сделала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем в течение двух месяцев, следуя инструкциям лжеброкера, пожилая женщина переводила крупные суммы на предоставленный ей абонентский номер.

«Когда накопления кончились, а злоумышленник перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 979 тыс. рублей», — отмечается в тексте.