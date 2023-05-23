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Пенсионерка из Пензы лишилась около 980 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях

10:11 | 23.05.2023 | Криминал

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Пенза, 23 мая 2023. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась около 980 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях, по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

Пенсионерка из Пензы лишилась около 980 тыс. рублей при попытке заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке на инвестициях на бирже банка и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником брокерской фирмы. Для регистрации и участия в биржевой торговле гражданке требовалось перечислить 9 тыс. рублей на неизвестный счет виртуального кошелька, что она и сделала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем в течение двух месяцев, следуя инструкциям лжеброкера, пожилая женщина переводила крупные суммы на предоставленный ей абонентский номер.

«Когда накопления кончились, а злоумышленник перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 979 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

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